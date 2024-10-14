Бывший игрок топ-20 Томич установил новый антирекорд в теннисе
Лэрнер Тьен и Бернард Томич в Фэрфилде провели самый быстрый финал в истории «Челленджеров».
Он продолжался 39 минут, Тьен победил со счетом 6:0, 6:1.
Напомним, Томич принимал участие в самом коротком матче в истории турниров ATP. В 2014 году он за 28 минут проиграл Яркко Ниеминену в первом круге «Мастерса» в Майами (0:6, 1:6).
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BastienFachan
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