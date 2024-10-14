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Рейтинг WTA. Гауфф стала №3, Хаддад Майя вернулась в топ-10, Блинкова опустилась на 15 строчек

Коко Гауфф вернулась в топ-3 по итогам турнира в Ухане.

Чемпионка Арина Соболенко приблизилась к №1 Иге Швентек на расстояние 69 очков.

PIF WTA Rankings

Положение на 14 октября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 9785
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 9716
3 (4) Коко Гауфф (США) 5973
4 (3) Джессика Пегула (США) 5785
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5373
6 (6) Жасмин Паолини (Италия) 5323
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4430
8 (8) Эмма Наварро (США) 3698
9 (9) Даниэль Коллинс (США) 3176
10 (12) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 3146
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3108
12 (13) Анна Калинская (Россия) 2880
16 (16) Диана Шнайдер (Россия) 2641
19 (19) Мирра Андреева (Россия) 2253
23 (23) Людмила Самсонова (Россия) 2035
28 (33) Екатерина Александрова (Россия) 1798
30 (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1776
37 (38) Анастасия Потапова (Россия) 1482
39 (51) Ван Синьюй (Китай) 1398
64 (66) Камилла Рахимова (Россия) 980
66 (70) Эрика Андреева (Россия) 952
67 (63) Вероника Кудерметова (Россия) 938
80 (102) Хейли Батист (США) 839
86 (103) Ольга Данилович (Сербия) 805
99 (84) Анна Блинкова (Россия) 716
Опубликовал: Кирилл Куценко
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