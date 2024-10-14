Рейтинг WTA. Гауфф стала №3, Хаддад Майя вернулась в топ-10, Блинкова опустилась на 15 строчек
Коко Гауфф вернулась в топ-3 по итогам турнира в Ухане.
Чемпионка Арина Соболенко приблизилась к №1 Иге Швентек на расстояние 69 очков.
Положение на 14 октября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|9785
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9716
|3 (4)
|Коко Гауфф (США)
|5973
|4 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5785
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5373
|6 (6)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5323
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4430
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3698
|9 (9)
|Даниэль Коллинс (США)
|3176
|10 (12)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|3146
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3108
|12 (13)
|Анна Калинская (Россия)
|2880
|16 (16)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2641
|19 (19)
|Мирра Андреева (Россия)
|2253
|23 (23)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2035
|28 (33)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1798
|30 (26)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1776
|37 (38)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1482
|39 (51)
|Ван Синьюй (Китай)
|1398
|64 (66)
|Камилла Рахимова (Россия)
|980
|66 (70)
|Эрика Андреева (Россия)
|952
|67 (63)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|938
|80 (102)
|Хейли Батист (США)
|839
|86 (103)
|Ольга Данилович (Сербия)
|805
|99 (84)
|Анна Блинкова (Россия)
|716
Опубликовал: Кирилл Куценко
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