Осака (WTA). Кенин играет с Ито, Таусон вышла во 2-й круг
София Кенин играет с Аой Ито в первом круге турнира в Осаке.
Сетка здесь.
Kinoshita Group Japan Open
Осака, Япония
14 октября – 20 октября 2024
WTA 250
Призовой фонд – 267 080 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости