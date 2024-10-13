Зендая о фильме «Претенденты»: «Некоторые игроки говорили мне: «Спасибо, что показала теннис сексуальным»

Зендая рассказала, как игроки отнеслись к фильму «Претенденты».

Актриса сыграла в нем главную роль.

«Некоторые игроки говорили мне: «Спасибо, что показала теннис сексуальным» или «классным».

А я отвечала, что мне казалось, что теннис всегда таким и был, но спасибо. Многие начали увлекаться теннисом, так что, думаю, это весело».

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