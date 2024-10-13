Джокович о сезоне-2024: «Должен был наступить момент, когда я не буду выигрывать «Шлемы» и так много лет подряд поддерживать высочайший уровень»

Новак Джокович прокомментировал свой сезон после поражения в финале в Шанхае.

Серб не смог выиграть «Мастерс» и уступил Яннику Синнеру со счетом 6:7(4), 3:6.

«Сегодня есть несколько позитивных вещей. В первую очередь, мой уровень на этом турнире был очень хорошим – возможно, лучшим с момента, как я выиграл в Париже. Я смотрю с точки точки зрения того, как я выступал и сражался.

Сегодня я сделал все, что мог, учитывая обстоятельства, что, возможно, я чувствовал себя не на 100% свежо. В то же время надо отдать должное Яннику, потому что в важные моменты он играл лучше меня, что и повлияло в итоге. Он заслужил победу, он был слишком силен на решающих розыгрышах. Но в любом случае я все еще считаю, что провел хороший финал. Это дает мне надежду на то, что я все еще могу играть с парнями, которые сейчас лучшие в мире. Надеюсь, я смогу поддерживать этот уровень в ближайшие месяцы и в будущем.

Моя главная мотивация идет из любви и страсти к спорту, а еще из желания продолжать соревноваться. Я все еще стремлюсь к тому, чтобы играть против лучших игроков мира на самых больших аренах в финалах крупнейших турниров.

Поэтому я продолжаю работать. Я не знаю, что случится в будущем, я просто стараюсь плыть по течению и наблюдать за тем, что я чувствую. Я все еще планирую играть в следующем сезоне. Посмотрим, что у меня получится.

Этот сезон один из моих худших по результатам, если сравнивать его с остальными. Но должен был наступить момент, когда я не буду выигрывать «Шлемы» и так много лет подряд поддерживать высочайший уровень.

И это нормально, я рад своему олимпийскому золоту. Оно было главной целью сезона. Конечно, я хотел бы выиграть минимум один «Шлем» или крупный титул, но все в порядке. Как есть. Нужно принять этот сезон. Я более чем доволен тем, чего достиг в своей карьере».