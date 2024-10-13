Алькарас и Федерер пришли на финал «Мастерса» в Шанхае. Они сидят за командой Синнера
Роджер Федерер и Карлос Алькарас вместе с семьей пришли на финал «Мастерса» в Шанхае между Янником Синнером и Новаком Джоковичем. Они сидят за командой итальянца.
Испанец в Шанхае уступил в четвертьфинале.
Хуан Карлос Ферреро также присутствует на матче.
Опубликовано: Алёна Майорова
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