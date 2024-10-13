Алькарас и Федерер пришли на финал «Мастерса» в Шанхае. Они сидят за командой Синнера

Роджер Федерер и Карлос Алькарас вместе с семьей пришли на финал «Мастерса» в Шанхае между Янником Синнером и Новаком Джоковичем. Они сидят за командой итальянца.

Испанец в Шанхае уступил в четвертьфинале.

Хуан Карлос Ферреро также присутствует на матче.