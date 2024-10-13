Соболенко три раза подряд выиграла «тысячник» в Ухане

Арина Соболенко в финале WTA 1000 в Ухане обыграла Циньвэнь Чжэн со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Белоруска третий раз подряд победила на этом турнире – она также становилась чемпионкой в 2018-м и 2019-м. Ее статистика побед и поражений в Ухане – 17:0.

Теперь у Соболенко 17 титулов, из них четыре она выиграла в этом сезоне. Впервые в карьере она взяла больше одного титула WTA 1000 за сезон – ранее она победила в Цинциннати.