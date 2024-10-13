Соболенко о финале против Чжэн в Ухане: «Не жду поддержки зрителей. У меня есть команда и семья»
Арина Соболенко высказалась о том, что сыграет с Циньвэнь Чжэн в финале в Ухане.
«В последнее время жизнь проверяет меня на прочность. Я играла финалы с местными теннисистками начиная с Цинциннати. Так что я вроде как к этому готова.
Конечно, болельщики будут больше поддерживать свою теннисистку. Но я знаю, что здесь все еще есть люди, которые болеют за меня. На этом турнире я все равно чувствую себя как дома. Это будет третий финал, надеюсь завтра я выиграю этот прекрасный трофей.
Но я не жду поддержки зрителей. У меня есть команда и семья. И много людей, которые поддерживают меня по всему миру. Я сосредоточусь только на этом».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Соболенко
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