Соболенко о финале против Чжэн в Ухане: «Не жду поддержки зрителей. У меня есть команда и семья»

Арина Соболенко высказалась о том, что сыграет с Циньвэнь Чжэн в финале в Ухане.

«В последнее время жизнь проверяет меня на прочность. Я играла финалы с местными теннисистками начиная с Цинциннати. Так что я вроде как к этому готова.

Конечно, болельщики будут больше поддерживать свою теннисистку. Но я знаю, что здесь все еще есть люди, которые болеют за меня. На этом турнире я все равно чувствую себя как дома. Это будет третий финал, надеюсь завтра я выиграю этот прекрасный трофей.

Но я не жду поддержки зрителей. У меня есть команда и семья. И много людей, которые поддерживают меня по всему миру. Я сосредоточусь только на этом».