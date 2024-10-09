Соболенко о мнении, что она «гора, которую Чжэн нужно преодолеть»: «Продолжу работать, чтобы она не смогла это сделать»

Арина Соболенко высказалась о соперничестве с Чжэн Циньвэнь.

– Многие болельщики, особенно в Китае, называют вас «горой, которую Чжэн еще нужно преодолеть». Что вы думаете по этому поводу?

– Это приятно слышать. Это означает, что я на правильном пути, и я продолжу работать, чтобы она не смогла «преодолеть» эту гору (смеется) .