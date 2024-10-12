Гауфф о двойных ошибках в матче с Соболенко: «Я работаю над обновлениями, так что это ожидаемо»

Коко Гауфф прокомментировала проблемы с подачей в полуфинале турнира в Ухане.

Она допустила 21 двойную ошибку в матче с Ариной Соболенко (6:1, 4:6, 4:6).

– Говоря о подаче, с чем вы связываете эти проблемы? Это работа над чем-то новым или возврат к старому?

– Новое. Да, я работаю над обновлениями, так что это ожидаемо. У меня была только неделя, чтобы научиться, потом я сразу поехала в Пекин. Я знала, что не будет получаться здорово. Если честно, удивлена, насколько хорошо все удавалось, мы этого не ожидали. Так что да, это движение вперед, в процессе случаются и хорошие, и плохие моменты.

В Пекине у меня были выходные, когда я могла работать над подачей, а тут матчи шли подряд. Думаю, постепенно становилось все сложнее, потому что в Пекине я привыкла к тренировкам в перерывах между матчами.