Гауфф о двойных ошибках в матче с Соболенко: «Я работаю над обновлениями, так что это ожидаемо»
Коко Гауфф прокомментировала проблемы с подачей в полуфинале турнира в Ухане.
Она допустила 21 двойную ошибку в матче с Ариной Соболенко (6:1, 4:6, 4:6).
– Говоря о подаче, с чем вы связываете эти проблемы? Это работа над чем-то новым или возврат к старому?
– Новое. Да, я работаю над обновлениями, так что это ожидаемо. У меня была только неделя, чтобы научиться, потом я сразу поехала в Пекин. Я знала, что не будет получаться здорово. Если честно, удивлена, насколько хорошо все удавалось, мы этого не ожидали. Так что да, это движение вперед, в процессе случаются и хорошие, и плохие моменты.
В Пекине у меня были выходные, когда я могла работать над подачей, а тут матчи шли подряд. Думаю, постепенно становилось все сложнее, потому что в Пекине я привыкла к тренировкам в перерывах между матчами.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Гауфф
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости