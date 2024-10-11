Корда перенес операцию на локте

19-я ракетка мира Себастьян Корда объявил, что перенес операцию на локте.

«Всем привет.

Хотел поделиться с вами новостями. Я испытывал некоторые проблемы с локтем, поэтому мы с командой решили, что операция будет лучшим решением. Все прошло отлично, и я с нетерпением жду возвращения на корт. Спасибо за вашу поддержку! 🙏❤️», – написал Корда в инстаграме.

Вероятно, американец досрочно завершил сезон. Сегодня он снялся с турнира в Алматы.

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