Алькарас о поражении в Шанхае: «Я не мог поверить, когда смотрел видео Рафы. Но оно совсем не повлияло на меня перед матчем»

Карлос Алькарас не связывает свое поражение в Шанхае с эмоциями от решения Рафаэля Надаля завершить карьеру после ноябрьского Кубка Дэвиса.

Сегодня Алькарас уступил в четвертьфинале «Мастерса» Томашу Махачу – 6:7(5), 5:7.

– Как вы отреагировали, когда узнали эту новость, и повлияла ли она на ваше сегодняшнее выступление?

– Если честно, я не мог поверить, когда смотрел. Но это совсем не повлияло на меня перед матчем. Я не отвлекался и был полностью сосредоточен на матче, не думал о новостях от Рафы.

Но, конечно, когда я смотрел, мне было трудно смириться. Я был немного в шоке. Хорошо, что я посмотрел видео за час до матча, и у меня еще было время осознать эту новость и забыть о ней перед игрой.

Это непростая новость для всех и особенно для меня. Он был моим кумиром с тех пор, как я начал играть в теннис. Я на него равнялся. Я с гордостью говорю, что благодаря нему захотел стать профессиональным теннисистом. Нам будет сложно, поскольку в каком-то смысле мы его потеряем, поэтому я постараюсь максимально насладиться его игрой.

Но мы еще сыграем в Саудовской Аравии и потом на Кубке Дэвиса, поэтому я постараюсь получить максимальное удовольствие от совместных турниров. Но, конечно, это грустно для тенниса и для меня лично.