Гоффен в матче со Зверевым впервые с 2022-го победил игрока топ-10

66-я ракетка мира Давид Гоффен обыграл №3 Александра Зверева в четвертом круге в Шанхае – 6:4, 7:5.

Бельгиец победил игрока топ-10 впервые с октября 2022-го, прервав серию из трех поражений от соперников такого уровня.

Гоффен вышел в четвертьфинал «Мастерса» впервые с Монте-Карло-2021.

Теперь он поборется с Тэйлором Фрицем (1:1 в личных встречах).