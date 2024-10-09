Гоффен в матче со Зверевым впервые с 2022-го победил игрока топ-10
66-я ракетка мира Давид Гоффен обыграл №3 Александра Зверева в четвертом круге в Шанхае – 6:4, 7:5.
Бельгиец победил игрока топ-10 впервые с октября 2022-го, прервав серию из трех поражений от соперников такого уровня.
Гоффен вышел в четвертьфинал «Мастерса» впервые с Монте-Карло-2021.
Теперь он поборется с Тэйлором Фрицем (1:1 в личных встречах).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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