Медведев о проблемах с плечом в матче с Циципасом: «Ничего страшного. Все будет в порядке»

Даниил Медведев рассказал о состоянии плеча после выхода в 1/4 финала в Шанхае.

В четвертом круге он обыграл Стефаноса Циципаса 7:6(3), 6:3.

– Поздравляю с победой, классный матч, но нас всех очень беспокоит твое плечо. Ты брал медицинский тайм-аут, как плечо себя ощущает сейчас?

– Да ничего страшного. Все время, когда берешь медицинский тайм-аут, особенно после выигрышного тай-брейка, когда ты следующим подаешь, знаешь, что не факт, что это тебе поможет. Но почувствовал небольшую боль или даже дискомфорт. Понимал, что вдруг три сета – и тогда лучше сделать это сейчас, чем после второго сета. Конечно, потом вышел подавать, в первом гейме ритм потерял немного, первые подачи не попали, проиграл брейк. Начал думать: правильно ли я взял этого физио? Но в сумме ничего серьезного, матч выиграл, поэтому ничего страшного. И с плечом все будет нормально.

– Ты сейчас используешь соцсети на турнире, вообще заходишь в них? Почему спрашиваю – потому что Стефанос вчера очень красиво и комплиментарно про тебя говорил, что он тебя сейчас очень уважает, что весь конфликт исчерпан, что он был неправ. Ты вообще видел это?

– Как сказать. Я стараюсь иногда меньше [заходить в соцсети], и, когда начинается футбол, я очень много читаю про фэнтези, и потом меня затягивает, и я начинаю скроллить. Ты скроллишь, скроллишь и потом пытаешься себя остановить. Поэтому все это читал, но мы со Стефаносом уже, наверное, больше года нормально друг к другу относимся, здороваемся и в принципе уважаем друг друга как игроки и как люди, поэтому я ничего нового не прочитал. Было в каком-то смысле приятно, я его тоже очень уважаю как игрока, – сказал Медведев Софье Тартаковой в нтервью «Больше!»