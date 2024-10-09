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Мугуруса вышла замуж

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Гарбинье Мугуруса 5 октября вышла замуж за бизнесмена и модель Артура Боржеса.

Пара встречалась с 2021 года, а в мае 2023-го объявила о помолвке.

На свадьбе присутствовали Карла Суарес Наварро и Кончита Мартинес, ранее тренировавшая Мугурусу.

Опубликовал: Кирилл Куценко
светская хроника
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