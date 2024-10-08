Сегодня день рождения Циньвэнь Чжэн

Сегодня, 8 октября, исполняется 22 года седьмой ракетке мира Циньвэнь Чжэн.

Китаянка – победительница трех турниров WTA (один из них взяла в этом году) и Олимпийская чемпионка 2024 года. Чжэн принесла Китаю первое золото в одиночном разряде.

В этом сезоне Чжэн также сыграла в финале Australian Open.