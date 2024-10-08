Сегодня день рождения Циньвэнь Чжэн
Сегодня, 8 октября, исполняется 22 года седьмой ракетке мира Циньвэнь Чжэн.
Китаянка – победительница трех турниров WTA (один из них взяла в этом году) и Олимпийская чемпионка 2024 года. Чжэн принесла Китаю первое золото в одиночном разряде.
В этом сезоне Чжэн также сыграла в финале Australian Open.
Опубликовано: Алёна Майорова
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