Зверев – Лайани в 3-м круге в Шанхае: «Вы, судьи на вышке, в этом году превращаете весь турнир в #####»

Александр Зверев поспорил с судьей во время матча третьего круга в Шанхае.

При счете 5:5 в первом сете на подаче Тэллона Грикспора Зверев побежал к сетке, отбил мяч, но судья на вышке Мохамед Лайани объявил двойное касание.

«Я поймал его (смеется). Как ты это присудил? Я абсолютно чисто отбил».

Лайнани начал говорить: «Сначала я подумал, что ты прав, но...», – но немец перебил его.

«Дай мне кое-что сказать: вы, ребята, судьи на вышке, в этом году превращаете весь турнир в #####. Карлос Бернандес полностью испортил все Стэну [Вавринке]. Парень, судивший матч Тифау, испортил ему матч. И сейчас это».

Затем Зверев бросил ракетку в другой конец корта, Лайнани вынес ему предупреждение.

«Я сыграл больше 80 матчей в этом году – с травмами, с болезнями, со всем. И я не могу ехать в Китай в Октябре, чтобы ты тут лажал. Это невозможно. Я девять месяцев играю. Почему вы дали мне предупреждение? Это вы ошиблись!» – сказал после этого Зверев Лайани.

Зверев выиграл матч со счетом 7:6(8), 2:6, 7:6(5).