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Рублев о благотворительном фонде: «Уже помогаем, я знакомился с детьми, которым сделали операцию»

Андрей Рублев рассказал о работе своего благотворительного фонда.

Арина Родионова задала ему вопросы в рамках влога Дарьи Касаткиной.

Ранее Рублев объявил, что стал сотрудничать с производителем спортивной формы K-Swiss и открыл благотворительный фонд помощи детям

– Расскажи про свой бренд. Ты сам придумываешь дизайн?

– Нет. Я говорю финальные ответы: «да» или «нет», нравится мне или нет. Переделывать или нет.

– И часто тебе не нравится что-то?

– Редко.

– Почему ты с K-Swiss стал работать?

– Мой бренд никуда не делся, я просто стал совместно с K-Swiss [работать]. Потому что них должно быть че-то крутое, мне кажется. Посмотрим. По крайней мере, перспективы очень большие. Не у меня, а у K-Swiss, чтобы стать крутым брендом. Я продался (улыбается).

– А ты обычно задешево продаешься?

– Да, намного дешевле.

– Дешевле чем..?

– Майка 49 [евро], по-моему, стоила. С тем, сколько я на нее потратил, должно условно было быть около 70. Мне захотелось нормальное качество за доступную цену. Смысл мне делать по цене ближе к Nike или Adidas. На месте людей я тогда бы покупал Nike и Adidas, чем че-то другое, раз уже цена плюс-минус одинаковая.

– У тебя доходы теперь в благотворительность идут?

– [Доход] с первой коллекции [ушел] на благотворительность, потом во время того, как делали одежду, появилась идея сделать фонд. Точнее идея была давно, но возможности ее [воплотить] не было, потому что это очень тяжело – в плане регистрации, бумажек всех этих. У меня в этом знаний не то что ноль, их минус миллион.

И в итоге сделали фонд, и благодаря этому возможностей больше стало. Потому что можно делать разные мероприятия, разные варианты с теннисом. То есть ты не ограничен только одеждой. И даже с ней было тяжело – нужно заходить через фонды, а многие фонды... Фиг пойми че они делают. А если напрямую идти, то тогда у них вопрос: «Откуда деньги?» Честным ли это путем, либо это отмывание, либо еще что-то.

В итоге сделали фонд, и сразу много проблем это убирает. Можно напрямую сотрудничать с клиникой. Сейчас были уже первые помощи, я ездил знакомиться с детьми, которым сделали операцию.

– Вообще Андрей хороший парень, он...

– Все короче, нормально поговорили, выключай микрофон.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoATP
logoWTA
logoАрина Родионова
logoАндрей Рублев
logoДарья Касаткина
Благотворительность
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