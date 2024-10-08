Саккари досрочно завершила сезон из-за травмы плеча
22-я ракетка мира Мария Саккари объявила, что больше не будет играть в этом сезоне. Последний раз она выступала на US Open, где проиграла в первом круге.
«Последние несколько недель моей главной целью было восстановиться после травмы плеча. К сожалению, из-за этого мне придется завершить сезон раньше, чем я планировала. Я вернусь здоровой и без болей. Спасибо за вашу поддержку 🙏🫶 Это был сложный год, но он многому меня научил.
Увидимся в Австралии! 🇦🇺 💪», – написала Саккари.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @mariasakkari
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