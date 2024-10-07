17-летняя Мирра Андреева – самая молодая теннисистка топ-20 с 2005 года

17-летняя Мирра Андреева дебютировала в топ-20 рейтинга WTA . С сегодняшнего дня она 19-я ракетка мира.

Андреева стала самой молодой теннисисткой топ-20 с октября 2005 года. Тогда в топ-20 поднялась 16-летняя Николь Вайдишова .