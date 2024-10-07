Арина Соболенко: «Конечно, мне очень хочется стать №1. Но в прошлом я усвоила, что если зациклиться на рейтинге, то все может пойти не так»
Она выиграла турнир в 2018-м и 2019-м, а следующие четыре сезона турнир не проводился.
«Давно я здесь не была. Я помню, что первая победа в Ухане была особенной. А после двух титулов подряд я очень расстроилась, что не смогла вернуться на следующий год.
Вернувшись, чувствую себя как дома. У меня прекрасные воспоминания. Я очень надеюсь, что смогу повторить результат 2019 года».
Также Соболенко ответила, часто ли думает о том, что может обойти Игу Швентек и снова возглавить рейтинг. Сейчас она отстает от польки на 1069 очков.
«Нечасто. Я не из тех, кто сосредоточен на рейтинге. Конечно, мне этого очень хочется, это одна из моих целей. Но в прошлом я усвоила, что если зациклиться на рейтинге или на защите очков, то из-за давления все может пойти не так. Поэтому я предпочитаю сосредоточиться на себе.
Я знаю, что если смогу играть в свой лучший теннис, то у меня есть шанс стать первой ракеткой мира».
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