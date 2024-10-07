Рейтинг WTA. Калинская и Мирра Андреева обновили личный рекорд, Кудерметова выпала из топ-60, Стародубцева поднялась на 36 строчек
Анна Калинская впервые стала 13-й ракеткой мира, Мирра Андреева дебютировала в топ-20. Также топ-50 лучший рейтинг обновили Донна Векич и Магдалена Фрех.
Мария Саккари выпала из топ-20, Вероника Кудерметова – из топ-60.
Финалистка «тысячника» в Пекине Каролина Мухова поднялась на 18 строчек, четвертьфиналистка Юлия Стародубцева – на 36, чемпионка турнира WTA 125 в Гонконге Айла Томлянович – на 21.
Положение на 7 октября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|9785
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8716
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5945
|4 (6)
|Коко Гауфф (США)
|5593
|5 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5481
|6 (5)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5293
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4300
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3698
|9 (9)
|Даниэль Коллинс (США)
|3177
|10 (10)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|3161
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3075
|13 (14)
|Анна Калинская (Россия)
|2825
|15 (19)
|Паула Бадоса (Испания)
|2714
|16 (16)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2641
|18 (20)
|Донна Векич (Хорватия)
|2298
|19 (22)
|Мирра Андреева (Россия)
|2218
|22 (17)
|Мария Саккари (Греция)
|2118
|23 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2080
|26 (25)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1856
|27 (31)
|Магдалена Фрех (Польша)
|1853
|29 (21)
|Онс Жабер (Тунис)
|1826
|31 (49)
|Каролина Мухова (Чехия)
|1776
|33 (33)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1693
|38 (38)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1427
|44 (36)
|Каролин Гарсия (Франция)
|1258
|53 (61)
|Ребекка Шрамкова (Польша)
|1051
|58 (73)
|Наоми Осака (Япония)
|1014
|62 (72)
|Клара Таусон (Дания)
|985
|63 (39)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|983
|66 (71)
|Камилла Рахимова (Россия)
|925
|70 (67)
|Эрика Андреева (Россия)
|913
|77 (65)
|Маккартни Кесслер (США)
|879
|79 (115)
|Юлия Стародубцева (Украина)
|853
|84 (78)
|Анна Блинкова (Россия)
|825
|86 (107)
|Айла Томлянович (Австралия)
|801
Опубликовала: Любовь Энина
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