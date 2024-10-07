  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг WTA. Калинская и Мирра Андреева обновили личный рекорд, Кудерметова выпала из топ-60, Стародубцева поднялась на 36 строчек
1

Рейтинг WTA. Калинская и Мирра Андреева обновили личный рекорд, Кудерметова выпала из топ-60, Стародубцева поднялась на 36 строчек

Анна Калинская впервые стала 13-й ракеткой мира, Мирра Андреева дебютировала в топ-20. Также топ-50 лучший рейтинг обновили Донна Векич и Магдалена Фрех.

Мария Саккари выпала из топ-20, Вероника Кудерметова – из топ-60.

Финалистка «тысячника» в Пекине Каролина Мухова поднялась на 18 строчек, четвертьфиналистка Юлия Стародубцева – на 36, чемпионка турнира WTA 125 в Гонконге Айла Томлянович – на 21.

PIF WTA Rankings

Положение на 7 октября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 9785
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8716
3 (3) Джессика Пегула (США) 5945
4 (6) Коко Гауфф (США) 5593
5 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5481
6 (5) Жасмин Паолини (Италия) 5293
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4300
8 (8) Эмма Наварро (США) 3698
9 (9) Даниэль Коллинс (США) 3177
10 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3161
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3075
13 (14) Анна Калинская (Россия) 2825
15 (19) Паула Бадоса (Испания) 2714
16 (16) Диана Шнайдер (Россия) 2641
18 (20) Донна Векич (Хорватия) 2298
19 (22) Мирра Андреева (Россия) 2218
22 (17) Мария Саккари (Греция) 2118
23 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2080
26 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1856
27 (31) Магдалена Фрех (Польша) 1853
29 (21) Онс Жабер (Тунис) 1826
31 (49) Каролина Мухова (Чехия) 1776
33 (33) Екатерина Александрова (Россия) 1693
38 (38) Анастасия Потапова (Россия) 1427
44 (36) Каролин Гарсия (Франция) 1258
53 (61) Ребекка Шрамкова (Польша) 1051
58 (73) Наоми Осака (Япония) 1014
62 (72) Клара Таусон (Дания) 985
63 (39) Вероника Кудерметова (Россия) 983
66 (71) Камилла Рахимова (Россия) 925
70 (67) Эрика Андреева (Россия) 913
77 (65) Маккартни Кесслер (США) 879
79 (115) Юлия Стародубцева (Украина) 853
84 (78) Анна Блинкова (Россия) 825
86 (107) Айла Томлянович (Австралия) 801
Опубликовала: Любовь Энина
рейтинги
logoWTA
logoАйла Томлянович
logoДонна Векич
Магдалена Фрех
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoМария Саккари
logoКаролина Мухова
logoМирра Андреева
Юлия Стародубцева
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ухань (WTA). 1-й круг. Калинская встретится с Бондар, Потапова – с Волынец, Эрика Андреева – с Ястремской, Шнайдер выбыла
2021 минуту назадLive
Шанхай (ATP). Сафиуллин, Джокович, Зверев, Фриц, Димитров вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Рууд выбыли
18532 минуты назадLive
Арина Соболенко: «Конечно, мне очень хочется стать №1. Но в прошлом я усвоила, что если зациклиться на рейтинге, то все может пойти не так»
239 минут назад
Шанхай (ATP). Циципас встретится с Мюллером, Монфис – с Эмбером, Медведев, Алькарас, Синнер, Пол вышли в 4-й круг
104сегодня, 06:05
Пол отыграл 5 матчболов в матче с Табило и ушел с 1:5 во втором сете
3вчера, 19:40
Гауфф после победы в Пекине: «С каждым днем я все больше понимаю, что теннис не определяет мою ценность как личности»
2вчера, 18:48
Алькарас после победы над Ибином У: «Я не доминировал в это матче. Я не привык так себя чувствовать на корте»
5вчера, 18:05
Джессика Пегула: «Несколько месяцев назад меня огорчило, что для защиты очков нужно квалифицироваться на итоговый турнир WTA»
вчера, 17:02
Калинская о слухах, что Синнер сделал ей предложение: «Спасибо всем за поздравления 🙂 Фальстарт 🤣»
17вчера, 14:32
Алькарас выиграл 50-й матч в сезоне и 100-й – на харде в карьере
6вчера, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58