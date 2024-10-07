Рейтинг WTA. Калинская и Мирра Андреева обновили личный рекорд, Кудерметова выпала из топ-60, Стародубцева поднялась на 36 строчек

Анна Калинская впервые стала 13-й ракеткой мира, Мирра Андреева дебютировала в топ-20. Также топ-50 лучший рейтинг обновили Донна Векич и Магдалена Фрех.

Мария Саккари выпала из топ-20, Вероника Кудерметова – из топ-60.

Финалистка «тысячника» в Пекине Каролина Мухова поднялась на 18 строчек, четвертьфиналистка Юлия Стародубцева – на 36, чемпионка турнира WTA 125 в Гонконге Айла Томлянович – на 21.

PIF WTA Rankings

Положение на 7 октября 2024