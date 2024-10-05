Шанхай (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Арнальди, Алькарас – с Ибином У, Синнер – с Этчеверри
Даниил Медведев сыграет с Маттео Арнальди в третьем круге в Шанхае.
Карлос Алькарас встретится с Ибином У, Янник Синнер – с Томасом Мартином Этчеверри.
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Rolex Shanghai Masters
Шанхай, Китай
2 – 13 октября 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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