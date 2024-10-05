Шанхай (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Арнальди, Алькарас – с Ибином У, Синнер – с Этчеверри

Даниил Медведев сыграет с Маттео Арнальди в третьем круге в Шанхае.

Карлос Алькарас встретится с Ибином У, Янник Синнер – с Томасом Мартином Этчеверри. Сетка здесь . Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 2 – 13 октября 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Третий круг