Каролина Мухова: «После US Open мы с командой поставили цель набрать очки и быть сеяной в Австралии»
В Пекине чешка вышла в финал, где сыграет с Коко Гауфф. За счет этого результата она вернется в топ-30.
Мухова пропустила девять месяцев из-за операции на запястье.
– В начале сезона вы ставили перед собой цель подняться в рейтинге, чтобы быть сеяной и немного облегчить сетку на турнирах?
– Ну, когда я начинала в июне, мыслей об этом не было. Честно говоря, когда я хорошо сыграла на US Open и защитила полуфинал, мы с командой сели и подумали: «Надо попробовать набрать очки в Азии, чтобы попасть в посев на Australian Open». Как вы упомянули, быть сеяной на больших турнирах – это преимущество. Ты не попадаешь на сильнейших игроков в начале турнира.
Да, мы говорили, что это было бы здорово, но без какого-то давления. Просто это хорошая цель на азиатскую серию. И пока я выступаю довольно хорошо (улыбается). Поэтому я очень рада.
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