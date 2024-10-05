Ухань (WTA). Касаткина попала в четверть Гауфф, Потапова может выйти на Пегулу, Александрова сыграет с Кенин

Опубликована сетка турнира WTA 1000 в Ухане, который начнется 7 октября.

Восемь сеяных начнут турнир со второго круга.

В верхнюю четверть попали Арина Соболенко (1) и Эмма Наварро (6).

Вероника Кудерметова встретится с Мари Бузковой, Беатрис Хаддад Майя (9) – с Мэдисон Киз .

Во вторую четверть попали Коко Гауфф (4) и Дарья Касаткина (8).

Людмила Самсонова (11) поборется с Магдой Линетт .

В третьей четверти оказались Жасмин Паолини (3) и Циньвэнь Чжэн (5).

Диана Шнайдер (12) сыграет с Лейлой Фернандес , Мирра Андреева (16) – с Сиюй Ван.

В нижнюю часть сетки попали Барбора Крейчикова (7) и Джессика Пегула (2).

Анастасия Потапова начнет матчем с Кэти Волынец (WC) и может выйти на Пегулу.

Анна Калинская (10) встретится с Пейтон Стернс, Екатерина Александрова – с Софией Кенин. Победители этих матчей сыграют друг с другом.

Полностью сетка здесь .