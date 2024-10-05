Ухань (WTA). Касаткина попала в четверть Гауфф, Потапова может выйти на Пегулу, Александрова сыграет с Кенин
Восемь сеяных начнут турнир со второго круга.
В верхнюю четверть попали Арина Соболенко (1) и Эмма Наварро (6).
Вероника Кудерметова встретится с Мари Бузковой, Беатрис Хаддад Майя (9) – с Мэдисон Киз.
Во вторую четверть попали Коко Гауфф (4) и Дарья Касаткина (8).
Людмила Самсонова (11) поборется с Магдой Линетт.
В третьей четверти оказались Жасмин Паолини (3) и Циньвэнь Чжэн (5).
Диана Шнайдер (12) сыграет с Лейлой Фернандес, Мирра Андреева (16) – с Сиюй Ван.
В нижнюю часть сетки попали Барбора Крейчикова (7) и Джессика Пегула (2).
Анастасия Потапова начнет матчем с Кэти Волынец (WC) и может выйти на Пегулу.
Анна Калинская (10) встретится с Пейтон Стернс, Екатерина Александрова – с Софией Кенин. Победители этих матчей сыграют друг с другом.
Полностью сетка здесь.
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