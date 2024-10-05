  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ухань (WTA). Касаткина попала в четверть Гауфф, Потапова может выйти на Пегулу, Александрова сыграет с Кенин
3

Ухань (WTA). Касаткина попала в четверть Гауфф, Потапова может выйти на Пегулу, Александрова сыграет с Кенин

Опубликована сетка турнира WTA 1000 в Ухане, который начнется 7 октября.

Восемь сеяных начнут турнир со второго круга.

В верхнюю четверть попали Арина Соболенко (1) и Эмма Наварро (6).

Вероника Кудерметова встретится с Мари Бузковой, Беатрис Хаддад Майя (9) – с Мэдисон Киз.

Во вторую четверть попали Коко Гауфф (4) и Дарья Касаткина (8).

Людмила Самсонова (11) поборется с Магдой Линетт.

В третьей четверти оказались Жасмин Паолини (3) и Циньвэнь Чжэн (5).

Диана Шнайдер (12) сыграет с Лейлой Фернандес, Мирра Андреева (16) – с Сиюй Ван.

В нижнюю часть сетки попали Барбора Крейчикова (7) и Джессика Пегула (2).

Анастасия Потапова начнет матчем с Кэти Волынец (WC) и может выйти на Пегулу.

Анна Калинская (10) встретится с Пейтон Стернс, Екатерина Александрова – с Софией Кенин. Победители этих матчей сыграют друг с другом.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoМэдисон Киз
logoМагда Линетт
logoДжессика Пегула
logoБеатрис Хаддад Майя
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoДарья Касаткина
logoБарбора Крейчикова
logoWuhan Open
logoАнастасия Потапова
logoМари Бузкова
logoЕкатерина Александрова
logoАрина Соболенко
logoКоко Гауфф
logoЛейла Фернандес
logoЭмма Наварро
logoЛюдмила Самсонова
logoЖасмин Паолини
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мухова побила рекорд Кириленко и стала самой низкорейтинговой финалисткой турнира в Пекине
4 минуты назад
Пекин (WTA). Гауфф вышла в финал, Чжэн уступила Муховой
3525 минут назад
Шанхай (ATP). Джокович играет с Микельсеном, остальные матчи перенесены из-за дождя, Медведев, Алькарас, Синнер вышли в 3-й круг, Рублев выбыл
14659 минут назадLive
Гауфф отыграла сет и брейк у Бадосы и второй раз вышла в финал WTA 1000
сегодня, 09:47
Синнер о новых членах команды: «Конечно, нужно немного времени, чтобы узнать друг друга лучше. Мне уже с ними очень комфортно»
2сегодня, 08:39
Рублев проиграл Меньшику во втором круге в Шанхае. У него сгорят очки за прошлогодний финал «Мастерса»
17сегодня, 08:02
Алькарас о матче с 19-летним Шаном: «Я не привык играть с соперниками младше себя»
2сегодня, 07:24
Алькарас выиграл 10-й матч подряд
1сегодня, 06:44
Мирра Андреева, Швентек, Соболенко, Рыбакина, Медведев, Рублев, Циципас сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби
17вчера, 20:19
Тим получил австрийскую спортивной премию. На церемонии ему показали видеопоздравления от Надаля, Джоковича и Федерера
4вчера, 19:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58