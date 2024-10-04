Мирра Андреева, Швентек, Соболенко, Рыбакина, Медведев, Рублев, Циципас сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби

Выставочный турнир World Tennis League объявил состав участников 2024 года.

Мужчины: Даниил Медведев , Андрей Рублев , Тэйлор Фриц , Хуберт Хуркач , Каспер Рууд , Стефанос Циципас , Ник Кириос и Самит Нагал .

Женщины: Мирра Андреева , Ига Швентек , Арина Соболенко , Елена Рыбакина , Жасмин Паолини , Барбора Крейчикова , Паула Бадоса и Каролина Гарсия .

Соревнования пройдут 19-22 декабря в Абу-Даби.

В прошлом году игроков разделили на четыре смешанные команды. Победила команда Eagles («Орлы»), в которой были Медведев, Рублев, Андреева и София Кенин .