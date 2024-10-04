Мирра Андреева, Швентек, Соболенко, Рыбакина, Медведев, Рублев, Циципас сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби
Выставочный турнир World Tennis League объявил состав участников 2024 года.
Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Тэйлор Фриц, Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Ник Кириос и Самит Нагал.
Женщины: Мирра Андреева, Ига Швентек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Жасмин Паолини, Барбора Крейчикова, Паула Бадоса и Каролина Гарсия.
Соревнования пройдут 19-22 декабря в Абу-Даби.
В прошлом году игроков разделили на четыре смешанные команды. Победила команда Eagles («Орлы»), в которой были Медведев, Рублев, Андреева и София Кенин.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: The National
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