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Мирра Андреева, Швентек, Соболенко, Рыбакина, Медведев, Рублев, Циципас сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби

Выставочный турнир World Tennis League объявил состав участников 2024 года.

Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Тэйлор Фриц, Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Ник Кириос и Самит Нагал.

Женщины: Мирра Андреева, Ига Швентек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Жасмин Паолини, Барбора Крейчикова, Паула Бадоса и Каролина Гарсия.

Соревнования пройдут 19-22 декабря в Абу-Даби.

В прошлом году игроков разделили на четыре смешанные команды. Победила команда Eagles («Орлы»), в которой были Медведев, Рублев, Андреева и София Кенин.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: The National
logoATP
logoWTA
logoКаролин Гарсия
logoНик Кириос
logoАндрей Рублев
logoБарбора Крейчикова
logoТэйлор Фриц
logoПаула Бадоса
logoДаниил Медведев
logoХуберт Хуркач
Самит Нагал
logoКаспер Рууд
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoСтефанос Циципас
logoИга Швентек
logoЖасмин Паолини
logoМирра Андреева
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