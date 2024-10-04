Групповой этап Кубка Дэвиса с 2025-го заменят матчами дома/на выезде, в Кубок Билли Джин Кинг формат вернется в 2026-м
ITF объявила об изменениях формата Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.
Кубок Дэвиса
В январе 2025-го пройдет первый этап квалификации – 13 встреч в формате дома/на выезде. Участники – сборные, игравшие в 2024-м на групповом этапе, и победители Мировой группы I.
В сентябре пройдет второй этап квалификации – семь встреч в формате дома/на выезде. Участники – 13 победителей первого этапа и чемпионы-2024.
В ноябре пройдет плей-офф, в котором примут участие семь победителей второго этапа квалификации и страна-хозяйка.
Кубок Билли Джин Кинг
В апреле 2025-го пройдет квалификация – семь групп по три сборные. В каждой группе будет страна-хозяйка.
В ноябре пройдет финальный турнир в формате плей-офф, в котором примут участие семь победителей квалификации и страна-хозяйка.
Квалификация начнет проходит в формате дома/на выезде в 2026-м.
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