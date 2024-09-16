Сербия, Хорватия, Норвегия, Япония отобрались в квалификацию Кубка Дэвиса
Определились сборные, отобравшиеся в квалификацию Кубка Дэвиса, которая пройдет в 2025 году.
Сербия – 3:1 против Греции;
Хорватия – 4:0 против Литвы;
Швеция – 4:0 против Индии;
Дания – 3:1 против Казахстана;
Южная Корея – 3:1 против Польши;
Швейцария – 4:0 против Перу;
Венгрия – 3:2 против Египта;
Норвегия – 3:1 против Португалии;
Австрия – 3:0 против Турции;
Тайвань – 3:2 против Боснии и Герцеговины;
Израиль – 3:1 против Украины;
Япония – 3:1 против Колумбии.
Также в квалификации сыграют команды, которые выбыли на групповом этапе: Бельгия, Бразилия, Франция, Чехия, Чили, Словакия, Великобритания и Финляндия.
Опубликовала: Любовь Энина
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