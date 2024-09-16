Сербия, Хорватия, Норвегия, Япония отобрались в квалификацию Кубка Дэвиса

Определились сборные, отобравшиеся в квалификацию Кубка Дэвиса, которая пройдет в 2025 году.

Сербия – 3:1 против Греции;

Хорватия – 4:0 против Литвы;

Швеция – 4:0 против Индии;

Дания – 3:1 против Казахстана;

Южная Корея – 3:1 против Польши;

Швейцария – 4:0 против Перу;

Венгрия – 3:2 против Египта;

Норвегия – 3:1 против Португалии;

Австрия – 3:0 против Турции;

Тайвань – 3:2 против Боснии и Герцеговины;

Израиль – 3:1 против Украины;

Япония – 3:1 против Колумбии.

Также в квалификации сыграют команды, которые выбыли на групповом этапе: Бельгия, Бразилия, Франция, Чехия, Чили, Словакия, Великобритания и Финляндия.