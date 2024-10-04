Пекин (WTA). 1/2 финала. Гауфф сыграет с Бадосой, Чжэн – с Муховой

Коко Гауфф сыграет с Паулой Бадосой в 1/2 финала в Пекине.

Сетка здесь . China Open Пекин, Китай 25 сентября – 6 октября 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Полуфинал