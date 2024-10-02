Халеп провела и выиграла первый матч с мая
Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA 125 в Гонконге. Она обыграла Арину Родионову – 6:2, 4:6, 6:4.
Халеп провела первый матч с середины мая. Несколько месяцев она восстанавливалась после травмы колена.
Теперь румынка встретится с Анной Блинковой.
Опубликовала: Любовь Энина
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