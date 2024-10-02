Халеп провела и выиграла первый матч с мая

Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA 125 в Гонконге. Она обыграла Арину Родионову – 6:2, 4:6, 6:4.

Халеп провела первый матч с середины мая. Несколько месяцев она восстанавливалась после травмы колена.

Теперь румынка встретится с Анной Блинковой.