Экс-тренер сестер Уильямс о шансах Джоковича выиграть «Шлем»: «Это возможно, если удача будет на его стороне»

Рик Макки предположил, что Новак Джокович может выиграть 25-й «Большой шлем».

«Я думаю, единственный способ для него выиграть турнир «Большого шлема»... Это точно случится не на грунте, там слишком тяжело физически, матчи из пяти сетов – это чересчур для организма.

Если удача будет на его стороне – Алькарас или Синнер получат травму, либо ему достанутся пару проходных матчей. Если обстоятельства сложатся в его пользу, это точно возможно.

Он может выиграть US Open, потому что у него все еще есть необходимые качества. Но ему важно не затягивать остальные матчи на 4-5 часов, ведь приходится играть через день и восстанавливаться».