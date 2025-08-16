Синнер второй год подряд вышел в финал в Цинциннати

Янник Синнер второй год подряд вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати.

Действующий чемпион обыграл обыграл Теренса Атмана со счетом 7:6(4), 6:2.

Итальянец вышел в 28-й финал в карьере и в восьмой финал «Мастерса». Его статистика на этой стадии – 4:3.

Также Синнер одержал 200-ю победу на харде. Он стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х, кто достиг этой отметки на данном покрытии.

За титул первая ракетка мира сыграет с победителем пары Карлос Алькарас – Александр Зверев .