Грачева о поражении от Кудерметовой в Цинциннати: «Она сыграла идеально, не оставила мне ни единого шанса»

Варвара Грачева прокомментировала поражение в 1/4 финала тысячника в Цинциннати.

Она уступила Веронике Кудерметовой – 1:6, 2:6.

«Честно говоря, физически я чувствовала себя нормально, но все проблемы в голове. Мы хорошо подготовились к матчу, мне не удалось правильно реализовать план. Я не смогла сосредоточиться и позволила себе отвлекаться. Очевидно, мне не хватает опыта на таком уровне.

Она не давала мне войти в игру. В этот раз сыграла просто идеально, ничего не позволила. Я думала, что она допустит двойную ошибку, но даже этого не произошло. Она не оставила мне ни единого шанса. Было видно, что очень мотивирована».

