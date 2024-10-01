Гауфф помогла снявшейся из-за травмы Осаке унести сумку с корта

Наоми Осака снялась с турнира в Пекине из-за травмы поясницы.

Она не доиграла четвертый круг против Коко Гауфф – 6:3, 4:6, отказ. Во втором сете японка вела 4:3, но затем почувствовала дискомфорт в спине.

Когда Осака покидала корт, Гауфф помогла ей донести одну из сумок.