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Гауфф помогла снявшейся из-за травмы Осаке унести сумку с корта

Наоми Осака снялась с турнира в Пекине из-за травмы поясницы.

Она не доиграла четвертый круг против Коко Гауфф – 6:3, 4:6, отказ. Во втором сете японка вела 4:3, но затем почувствовала дискомфорт в спине.

Когда Осака покидала корт, Гауфф помогла ей донести одну из сумок.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @WTA
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