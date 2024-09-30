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  • Эмбер считает, что провалил гонку за попадание на итоговый: «Я обжегся о свое желание играть каждую неделю, неправильно построил график и все испортил»
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Эмбер считает, что провалил гонку за попадание на итоговый: «Я обжегся о свое желание играть каждую неделю, неправильно построил график и все испортил»

Юго Эмбер уверен, что не сможет отобраться на итоговый турнир в этом сезоне.

Перед финалом в Токио француз занимает 18-ю строчку в чемпионской гонке ATP.

– Как вы объясните, что на этой неделе играете абсолютно раскрепощенно?

– Потому что я не достиг поставленной цели и начал двигаться дальше.

– Что это была за цель?

– Я хотел закончить сезон в топ-8 чемпионской гонки и квалифицироваться на итоговый. Эту цель я ставил перед собой в начале сезона. На сегодняшний день я слишком сильно отстаю в рейтинге, поэтому вопрос отпал. Я обжегся о свое желание играть каждую неделю, неправильно построил график и все испортил. Внезапно я морально перегорел. По ходу всей американской серии и особенно на US Open у меня не было сил.

На самом деле я все еще учусь. Победа на турнире отнимает много энергии. И нужно мыслить стратегически. Я был в шоке, когда победил в Марселе. Мы четко видим конечную цель, но не знаем, что нужно сделать, чтобы к ней прийти. Сейчас я лучше знаю, когда нужно отдохнуть и посвятить время себе. Это ключ к тому, чтобы я весь год мог выступать на топ-уровне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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