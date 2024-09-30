Алькарас о победе над Хачановым: «Я всегда стараюсь оказывать давление на приеме»
Карлос Алькарас прокомментировал победу над Кареном Хачановым в 1/4 в Пекине.
Он обыграл россиянина 7:5, 6:2 и второй год подряд вышел в полуфинал.
«Я всегда стараюсь оказывать давление на приеме. Если соперник хочет взять подачу, если он хочет меня победить, то нужно дать бой и показать очень классный теннис. Вот что я постоянно стараюсь донести до соперников.
В матче с Хачановым я пытался давить на него на каждом приеме, чтобы заставить его нервничать, ошибаться на первых мячах – и тогда у меня будет шанс атаковать на второй.
Я упустил несколько брейк-пойнтов при счете 4:4, но этот гейм помог мне в дальнейшем. Я мог повести 5:4, потому что всегда принимаю, стараюсь хорошо играть и по максимуму использовать свои шансы. Рад, что потом наконец взял его подачу».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Алькараса
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