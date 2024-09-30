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Андреева о камбэке в матче с Векич: «Потихоньку набираю опыт, лучше понимаю свою игру»

Мирра Андреева прокомментировала выход в 1/8 финала турнира в Пекине.

В третьем круге она обыграла Донну Векич 3:6, 6:4, 6:4.

– Матч сегодня был непростой. Она играет очень агрессивно, глубоко. И я, если честно, немного не ожидала, что она будет так агрессивно играть. Я думала, она играет более плоско, но когда начала играть, оказалось, что она тоже добавляет очень много вращения, и мяч неудобно отскакивает. Особенно, когда она входит в корт и играет справа, было очень-очень некомфортно.

В первом сете мне нужно было немного приспособиться к игре и понять, что мне делать, чтобы навязать свою игру и чувствовать себя комфортно. В первом сете у меня не очень получилось это сделать, но потом во втором сете я успокоилась и стала просто играть в корт. Активно, с хорошим запасом от задней линии, но глубоко, чтобы ей было неудобно. Просто пыталась бегать за всеми мячами, все класть в корт, и когда появлялась возможность, на коротком мяче я пыталась входить и сама завершать. Когда начался третий сет, подумала: не надо ничего менять, поэтому, Мирра, пожалуйста, продолжай играть точно так же.

– Ты согласилась с тем, что это твой самый зрелый матч. По турниру тоже складывается такое ощущение, потому что все матчи выигрываешь в борьбе. Что придало уверенности? Можно сказать, что это уже опыт? 

– Я бы еще не сказала, что это опыт. Мне кажется, мне нужно еще немного поиграть в туре, чтобы у меня появился какой-то опыт. Но потихоньку я его набираю. Конечно, после победы на турнире в Румынии и серебра на Олимпиаде появилось больше уверенности в себе и своей игре. Однако когда слишком сосредотачиваешься на том, что уже выиграл или мог бы выиграть, кажется, что перестаешь думать о том, как улучшаться здесь и сейчас, как победить в конкретный момент. Поэтому я выиграла турнир, насладилась денек и забыла. Надо работать дальше, чтобы становиться еще лучше. 

Я согласна, что это был один из самых зрелых матчей и турниров за весь сезон, потому что я уже знаю и понимаю свою игру. До этого я, наверное, иногда могла себя немного удивить, сделав какие-то грубые ошибки или, наоборот, какие-то невероятные удары. Сейчас я уже стараюсь об этом не думать, я уже понимаю, что буду делать на корте, как буду вести себя, если что-то не будет получаться, или если соперники будут хорошо играть. Я думаю, это уже возраст. Я уже понимаю, что такое теннис и как в принципе себя вести на корте в каких-то ситуациях. Поэтому, может быть, да, опыт потихонечку приходит.

– Давай про возраст тогда. Удается ли совмещать большой спорт и какие-то подростковые интересы?

– Конечно, удается. Я люблю смотреть сериалы, я люблю читать книги. Я в принципе люблю разговаривать обо всем с друзьями, с подругами, с семьей. Но, конечно, у меня нет времени где-нибудь сходить погулять с подругами или провести время дома. Конечно, такой возможности у меня сейчас нет, но я и не жалуюсь. Мне нравится, что я делаю. Конечно, немного сложно совмещать школу и спорт, но я как-то уже привыкла и нашла такой баланс, как и когда все это делать. Поэтому, может быть, в плане общения со сверстниками все совсем так, как у любой другой 17-летней девочки, но я не жалуюсь, мне все нравится, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoChina Open
logoДонна Векич
logoМирра Андреева
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