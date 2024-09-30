Мирра Андреева вышла на четвертое место по количеству побед над топ-20 до 18-летия

Мирра Андреева в третьем круге «тысячника» в Пекине обыграла 20-ю ракетку мира Донну Векич – 3:6, 6:4, 6:4.

Это 12-я победа 17-летней россиянки над соперницей из топ-20. Ее баланс – 12:9.

Андреева обошла Коко Гауфф по количеству побед над топ-20 до 18-летия. Начиная с 2000 года ее обходят только Ким Клейстерс (15), Николь Вайдишова (17) и Мария Шарапова (20).

Все выигранные матчи: