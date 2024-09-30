Мирра Андреева вышла на четвертое место по количеству побед над топ-20 до 18-летия
Мирра Андреева в третьем круге «тысячника» в Пекине обыграла 20-ю ракетку мира Донну Векич – 3:6, 6:4, 6:4.
Это 12-я победа 17-летней россиянки над соперницей из топ-20. Ее баланс – 12:9.
Андреева обошла Коко Гауфф по количеству побед над топ-20 до 18-летия. Начиная с 2000 года ее обходят только Ким Клейстерс (15), Николь Вайдишова (17) и Мария Шарапова (20).
Все выигранные матчи:
2-й круг WTA 1000 в Мадриде в 2023-м против №14 Беатрис Хаддад-Майи – 7:6(6), 6:
3-й круг WTA 1000 в Мадриде в 2023-м против №19 Магды Линетт – 6:3, 6:3
2-й круг «Уимблдона»-2023 против №11 Барборы Крейчиковой – 6:3, 4:0, отказ
1-й круг WTA 1000 в Пекине в 2023-м против №12 Крейчиковой – 6:2, 6:2
2-й круг WTA 500 в Брисбене в 2024-м против №15 Людмилы Самсоновой – 6:2, 6:1
2-й круг Australian Open-2024 против №6 Онс Жабер – 6:0, 6:2
3-й круг WTA 1000 в Мадриде в 2024-м против №7 Маркеты Вондроушовой – 7:5, 6:1
4-й круг WTA 1000 в Мадриде в 2024-м против №13 Жасмин Паолини – 7:6(2), 6:4
1/4 финала «Ролан Гаррос»-2024 против №2 Арины Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:4
1-й круг WTA 1000 в Цинциннати в 2024-м против №13 Эммы Наварро – 6:2, 6:2
3-й круг WTA 1000 в Цинциннати в 2024-м против №5 Паолини – 3:6, 6:3, 6:2
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