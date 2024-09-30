Синнер выиграл 14-й матч подряд и вышел в 10-й полуфинал в сезоне
Янник Синнер обыграл Иржи Лехечку в четвертьфинале в Пекине – 6:2, 7:6(6). На тай-брейке чех упустил двойной сетбол.
Для итальянца это 14-я победа подряд. Его баланс в этом сезоне – 58:5 (на харде – 38:2). Он обошел Александра Зверева и стал единоличным лидером тура по количеству побед в 2024-м.
Действующий чемпион China Open вышел в 10-й полуфинал в сезоне. За место в финале он поборется с Андреем Рублевым или Бу Юнчаокете.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisTV
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости