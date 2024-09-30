Синнер выиграл 14-й матч подряд и вышел в 10-й полуфинал в сезоне

Янник Синнер обыграл Иржи Лехечку в четвертьфинале в Пекине – 6:2, 7:6(6). На тай-брейке чех упустил двойной сетбол.

Для итальянца это 14-я победа подряд. Его баланс в этом сезоне – 58:5 (на харде – 38:2). Он обошел Александра Зверева и стал единоличным лидером тура по количеству побед в 2024-м.

Действующий чемпион China Open вышел в 10-й полуфинал в сезоне. За место в финале он поборется с Андреем Рублевым или Бу Юнчаокете.