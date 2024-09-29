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Гарсия о решении досрочно завершить сезон: «Мне очень плохо на корте. Мое тело хочет работать, а голова – нет»

Каролин Гарсия прокомментировала решение досрочно завершить сезон.

Ранее француженка объявила, что возьмет перерыв из-за проблем с плечом и панических атак.

«Я долго и осторожно шла к этому решению. У меня было много сомнений, это нетипичное решение для большого спорта. Но я знала, что это то, что мне было нужно. Думаю, это один из первых моментов, когда я выбрала Каролину, я выбрала женщину, а не теннисистку. Даже если не играть в Китае странно, я довольна своим решением.

Прошлый сезон был очень сложным для меня. И этот год не стал исключением. Иногда мне было очень тяжело тренироваться. Я переживала не лучшие времена, я чувствовала сильное напряжение и разочарование. После турнира в Дубае мы с психологом решили, что, может быть, было бы неплохо не играть в Индиан-Уэллсе и Майами и взять отпуск. Но с учетом приближающихся Олимпийских игр в Париже мне было трудно согласиться на перерыв.

После «Ролан Гаррос» мне сделали инъекцию PRP в плечо, но это не очень помогло. Я играла на противовоспалительных препаратах. Пришлось увеличить дозу, чтобы я могла продолжать. Но все равно было больно. Когда я приехала в Берлин [в июне], у меня чуть не случилась паническая атака при мысли о том, что я снова буду играть на траве. Я совсем не чувствовала себя готовой к новым турнирам.

Трехнедельного перерыва в августе было недостаточно. После четырех или пяти дней без тенниса, за день до возвращения к тренировкам, я начала очень нервничать из-за этого. Но на недавнем турнире в Мексике я отлично провела время на тренировках, особенно с Даниэль Коллинз. Это подтвердило, что я люблю играть в теннис, что это моя страсть. Мне жаль, что, попадая на соревнования, я полностью забываю о том, что теннис – это игра. Именно это я и хочу вернуть в свою жизнь, отдохнув несколько недель от соревнований и токсичных мыслей, страха перед результатами и рейтингом.

Мои отношения с соревнованиями немного токсичны, и это действительно на меня повлияло. После победы на «тысячнике» в ноябре 2022-го я поняла, что крупные титулы радуют меня несколько дней, но это касается только моей личности как игрока. Если у меня есть проблемы в личной жизни, они будут всегда, даже если я выиграю турнир «Большого шлема». Конечно, выиграть его – моя мечта и цель. Но еще я поняла, что мне нужно продолжать развивать свою личность как женщины, чтобы быть счастливой. Когда я общалась со многими игроками в своем подкасте, я поняла, что многие из них пережили очень сложные времена. Я не единственная, кто от этого страдает.

В этом году [панические атаки] случались довольно часто. Например, перед матчем первого круга против [Наоми] Осаки в Австралии. Весь день я была в катастрофическом состоянии. Мой парень видел, что я не в себе. Мы поговорили, и я проплакала пятнадцать минут. Он отвел меня в кафе-мороженое неподалеку и сказал: «Съешь мороженое перед уходом. Это всего лишь теннисный матч. Я знаю, что он много значит для тебя, но если ты съешь мороженое хуже не станет». В итоге я провела хороший матч, но во втором круге все снова стало хуже.

С одной стороны, у меня есть желание и мотивация делать все возможное для победы, и я действительно стараюсь. Но на корте меня переполняют самые разные эмоции. Мне кажется, что я забываю, как играть в теннис. Мой уровень игры сильно падает, все быстро выходит из-под контроля. Часть меня говорит: «Это моя мечта – выиграть турнир Большого шлема, и я сделаю все возможное, чтобы добиться ее». Но мне очень плохо на корте. Мое тело хочет работать, а голова – нет. Потом все происходит наоборот. Это болезненный опыт, и я не могу продолжать в том же духе. Я не видела свет в конце тоннеля.

Сейчас мне сделали инъекцию кортикостероидов в плечо, так что придется немного подождать. Но если я захочу играть и я буду в состоянии, я с удовольствием буду играть. Я хочу больше прислушиваться к своему телу и сердцу, я не хочу чувствовать себя обязанной играть в теннис или заниматься спортом. Ну, зная себя, я знаю, что занятия спортом не заставят себя ждать (улыбается). Цель – взять тайм-аут в течение следующего месяца, чтобы восстановиться физически и морально. Съездить в отпуск, а в середине ноября снова начать тренироваться на корте, чтобы я могла работать без стресса, связанного с соревнованиями. А затем вернуться в тур в Австралии».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: L’Équipe
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