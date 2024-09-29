Хачанов вышел в 1/4 финала впервые с апреля

Карен Хачанов во втором круге в Пекине обыграл Франсиско Серундоло – 7:6(4), 7:6(9).

Россиянин сыграет в четвертьфинале впервые с апреля, когда он дошел до этой стадии в Монте-Карло. Это его четвертый четвертьфинал в сезоне.

Дальше Хачанов встретится с победителем встречи между Карлосом Алькарасом и Тэллоном Грикспором.