Шрамкова, за 3 недели выигравшая 13 из 14 матчей: «Я очень устала, но видела несколько постов, где меня назвали кроликом Duracell. Это было так смешно»
С турнира в Монтастире, где Шрамкова стартовала 10 сентября, она выиграла 13 из 14 матчей и поднялась со 136-й строчки рейтинга на 61-ю.
Сейчас с учетом квалификации в Пекине у нее девятиматчевая победная серия.
Завтра в третьем круге она поборется с Паулой Бадосой.
«Если у тебя победный настрой и ты выигрываешь матчи, зачем останавливаться?
Я очень устала, но видела несколько постов, где меня назвали кроликом Duracell. Это было так смешно. Именно ради такой жизни мы постоянно тренируемся.
В Пекине великолепные физиотерапевты. Они так сильно мне помогают после каждого матча. Они мои герои.
Мы хотели сыграть в Ухане и других городах, но нам нужно отдохнуть одну-две недели. Потом я вернусь в Китай, чтобы сыграть в Гуанчжоу и Цзянси, а дальше поеду [в Малагу] на Кубок Билли Джин Кинг.
После квалификационных матчей в Пекине физио сказали: «Ты заслуживаешь памятника в этом кабинете».
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