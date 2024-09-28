Шрамкова, за 3 недели выигравшая 13 из 14 матчей: «Я очень устала, но видела несколько постов, где меня назвали кроликом Duracell. Это было так смешно»

Ребекка Шрамкова высказалась об интенсивном графике последних недель.

С турнира в Монтастире, где Шрамкова стартовала 10 сентября, она выиграла 13 из 14 матчей и поднялась со 136-й строчки рейтинга на 61-ю.

Сейчас с учетом квалификации в Пекине у нее девятиматчевая победная серия.

Завтра в третьем круге она поборется с Паулой Бадосой.

«Если у тебя победный настрой и ты выигрываешь матчи, зачем останавливаться?

Я очень устала, но видела несколько постов, где меня назвали кроликом Duracell. Это было так смешно. Именно ради такой жизни мы постоянно тренируемся.

В Пекине великолепные физиотерапевты. Они так сильно мне помогают после каждого матча. Они мои герои.

Мы хотели сыграть в Ухане и других городах, но нам нужно отдохнуть одну-две недели. Потом я вернусь в Китай, чтобы сыграть в Гуанчжоу и Цзянси, а дальше поеду [в Малагу] на Кубок Билли Джин Кинг.

После квалификационных матчей в Пекине физио сказали: «Ты заслуживаешь памятника в этом кабинете».