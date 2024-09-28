Кристиан отыграла у Крейчиковой четыре матчбола и впервые победила соперницу из топ-10
80-я ракетка мира Жаклин Кристиан победила №10 Барбору Крейчикову во втором круге в Пекине – 6:1, 4:6, 7:5.
В решающем сете румынка отыгралась с 1:4, а при счете 4:5 ушла с четырех матчболов.
Для Кристиан это первая победа над соперницей из топ-10.
Теперь она поборется с Каролиной Муховой, которой уступила в единственной личной встрече в 2018-м.
Опубликовала: Любовь Энина
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