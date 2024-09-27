  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «У меня не было времени отдохнуть или отдышаться». Алькарас о том, почему разозлился на судью в матче с Мпетши Перрикаром
1

«У меня не было времени отдохнуть или отдышаться». Алькарас о том, почему разозлился на судью в матче с Мпетши Перрикаром

Карлос Алькарас прокомментировал то, что получил два предупреждения за затяжку времени в первом сете матча с Джованни Мпетши Перрикаром в Пекине (6:4, 6:4).

«Учитывая его сильную подачу, мне все равно удалось принять многие из них, но брейк-пойнт был всего один. Когда я отыгрывался с 0:40, то понимал, что каждый гейм на приеме для меня будет очень сложным. Так что отыграть три брейк-пойнта и взять первый сет для меня было очень важно. 

Конечно, я немного разозлился из-за таймера, потому что ничего не успевал. У меня не было времени отдохнуть или отдышаться – между розыгрышами нужно было бежать. Допустим, если я заканчивал розыгрыш у сетки, у меня не было времени подойти к полотенцу и сделать свою рутину. Я из-за этого разозлился.

Да, были эмоции после победы в первом сете. Для меня было важно подойти ко второй партии энергично и уверенно. Так я и сделал».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Алькараса
logoATP
logoChina Open
logoКарлос Алькарас
logoДжованни Мпетши Перрикар
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это не теннис, так играть невозможно». Алькарас в матче с Мпетши Перрикаром получил два предупреждения за затяжку времени
19сегодня, 08:21Фото
Карлос Алькарас: «Многие говорят, что я играю выставочные турниры и жалуюсь на расписание, но это разные вещи»
725 сентября, 10:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хуркач не будет защищать титул в Шанхае и выпадет из топ-10
сегодня, 19:08
Шнайдер об университетском теннисе: «Я чувствую, что это очень помогло мне грамотно распоряжаться временем и упростить некоторые вещи на корте»
5сегодня, 18:31
Тренер Соболенко о победе на US Open: «Уже нет сильной эйфории. Отнеслись к этому успеху проще, спокойнее»
4сегодня, 17:07
Рублев перенес операцию после US Open: «Изначально мне говорили, что шансов сыграть в Китае нет, я должен был месяц пролежать в кровати»
5сегодня, 15:54
Пекин (WTA). Калинская, Кудерметова, Шнайдер, Осака, Гауфф вышли в 3-й круг, Александрова, Потапова выбыли
40сегодня, 15:15
Медведев о том, что одержал 40 побед в сезоне: «В каком-то смысле это не так важно. Но все равно хорошо, когда много выигрываешь»
2сегодня, 14:25
Пекин (ATP). Медведев, Рублев, Хачанов, Сафиуллин, Котов, Алькарас вышли во 2-й круг, Бублик, Чжан выбыли
56сегодня, 13:06
Гарсия досрочно завершила сезон из-за панических атак
10сегодня, 12:38
Токио (ATP). Шелтон, Эмбер вышли в 1/4 финала, Хуркач выбыл, Берреттини снялся
2сегодня, 12:20
Павлюченкова досрочно завершила сезон
12сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58