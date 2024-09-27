«У меня не было времени отдохнуть или отдышаться». Алькарас о том, почему разозлился на судью в матче с Мпетши Перрикаром

Карлос Алькарас прокомментировал то, что получил два предупреждения за затяжку времени в первом сете матча с Джованни Мпетши Перрикаром в Пекине (6:4, 6:4).

«Учитывая его сильную подачу, мне все равно удалось принять многие из них, но брейк-пойнт был всего один. Когда я отыгрывался с 0:40, то понимал, что каждый гейм на приеме для меня будет очень сложным. Так что отыграть три брейк-пойнта и взять первый сет для меня было очень важно.

Конечно, я немного разозлился из-за таймера, потому что ничего не успевал. У меня не было времени отдохнуть или отдышаться – между розыгрышами нужно было бежать. Допустим, если я заканчивал розыгрыш у сетки, у меня не было времени подойти к полотенцу и сделать свою рутину. Я из-за этого разозлился.

Да, были эмоции после победы в первом сете. Для меня было важно подойти ко второй партии энергично и уверенно. Так я и сделал».