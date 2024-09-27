Шнайдер об университетском теннисе: «Я чувствую, что это очень помогло мне грамотно распоряжаться временем и упростить некоторые вещи на корте»

Диана Шнайдер рассказала, зачем два года назад поступила в американский колледж.

«Боже, честно, если ты не американец, а европеец, то думаешь, что университетский теннис означает конец профессиональной карьеры. На самом деле мой папа и я тоже так считали.

Я очень хотела перейти в профессиональный теннис, но ситуация была очень сложная. У меня не было тренера, а в университете есть база, поэтому мне нужно было как-то себя обезопасить. Мама хотела, чтобы я пошла в университет учиться и все такое.

Когда я приехала туда и сыграла свой первый матч за колледж, я была очень удивлена, какой там высокий уровень, как все тренируются и как вкладываются в работу. Это очень сложно – совмещать учебу и тренировки. Я бы сказала, очень необычно. Но я чувствую, что это очень помогло мне грамотно распоряжаться временем и упростить некоторые вещи на корте – где играть, какую тактику использовать».

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