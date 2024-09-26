WTA не планирует проводить аналог Кубка Лэйвера

WTA не планирует создавать женский аналог Кубка Лэйвера.

Журналист Sport.pl Доминик Сеньковски обратился к WTA с вопросом о потенциальном создании женской версии Кубка Лэйвера. Ему ответили: «Мы всегда открыты для таких инициатив, но на данный момент этим не занимаемся».