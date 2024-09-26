Димитров и Штруфф снялись с турнира в Пекине, Сафиуллин стал лаки-лузером

Ян-Леннард Штруфф и Григор Димитров снялись с турнира в Пекине.

В основную сетку в качестве лаки-лузеров попали Роман Сафиуллин и Артур Риндеркнеш .

Сафиуллин сыграет со Стэном Вавринкой , Риндеркнеш – с Роберто Баутиста-Агутом .