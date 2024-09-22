  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Карлос Алькарас: «Мне кажется, сейчас у нас слишком много обязательных турниров, а в будущем их будет еще больше»
6

Карлос Алькарас: «Мне кажется, сейчас у нас слишком много обязательных турниров, а в будущем их будет еще больше»

Карлос Алькарас высказался о напряженном календаре ATP-тура.

«Если честно, в туре полно очень хороших игроков, и, конечно, каждый чувствует себя по-своему. Многие хотят играть еще больше. Многим кажется, что у нас хороший календарь. И многие говорят, что он очень сложный и что у нас слишком большое количество турниров в году. Я отношусь к последней категории – мне кажется, что сейчас у нас слишком много обязательных турниров, а в будущем их будет еще больше. И, наверное, они нас каким-то образом убьют (улыбается).

Сейчас случается много травм – из-за мячей, расписания. Причин очень много. Так что, наверное, в какой-то момент многие топы начнут из-за этого пропускать турниры, потому что им нужно думать о своем здоровье, о любимых людях. У них есть семья и другие вещи в жизни, помимо тенниса. Так что им нужно думать и об этом тоже. [Тенниса] становится слишком много, на мой взгляд.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
logoATP
logoКубок Лэйвера
logoКарлос Алькарас
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас о Кубке Лэйвера: «На обычных турнирах я смотрю на команду после каждого очка, но здесь на партнеров по команде я смотрю намного чаще»
2вчера, 17:55
Карлос Алькарас: «До итогового турнира постараюсь играть как можно больше матчей»
1420 сентября, 14:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хромачева и Данилина стали чемпионками парного турнира в Хуахине
29 минут назад
Хуахин (WTA). Финал. Зигемунд играет со Шрамковой
317 минут назадLive
Сеул (WTA). Хаддад Майя отыграла сет и брейк у Касаткиной и взяла четвертый титул в карьере
6226 минут назад
Кубок Лэйвера. Медведев сыграет с Шелтоном, Зверев – с Тиафу, Алькарас – с Фрицем, Алькарас и Рууд встретятся с Шелтоном и Тиафу
1сегодня, 08:10
Ханчжоу (ATP). Чилич борется с Учиямой, Кукушкин сыграет с Бу, Накашима вышел в полуфинал
сегодня, 07:08Live
22-летний Качмазов впервые вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-200
10сегодня, 06:52
Чэнду (ATP). Музетти играет с Маннарино, Бублик встретится с Шаном, Качмазов вышел в полуфинал
4сегодня, 06:45Live
Самсонова и Меличар-Мартинес выиграли парный турнир в Сеуле
1сегодня, 06:26
Кубок Лэйвера. По итогам второго дня команда Мира ведет 8:4
108вчера, 21:04
Борг о Циципасе: «Он должен выигрывать титулы «Большого шлема»
3вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58