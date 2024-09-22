Карлос Алькарас: «Мне кажется, сейчас у нас слишком много обязательных турниров, а в будущем их будет еще больше»

Карлос Алькарас высказался о напряженном календаре ATP-тура.

«Если честно, в туре полно очень хороших игроков, и, конечно, каждый чувствует себя по-своему. Многие хотят играть еще больше. Многим кажется, что у нас хороший календарь. И многие говорят, что он очень сложный и что у нас слишком большое количество турниров в году. Я отношусь к последней категории – мне кажется, что сейчас у нас слишком много обязательных турниров, а в будущем их будет еще больше. И, наверное, они нас каким-то образом убьют (улыбается) .

Сейчас случается много травм – из-за мячей, расписания. Причин очень много. Так что, наверное, в какой-то момент многие топы начнут из-за этого пропускать турниры, потому что им нужно думать о своем здоровье, о любимых людях. У них есть семья и другие вещи в жизни, помимо тенниса. Так что им нужно думать и об этом тоже. [Тенниса] становится слишком много, на мой взгляд.