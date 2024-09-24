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Соболенко о победе на US Open: «Думаю, мне все еще нужно время, чтобы осознать, что произошло»

Арина Соболенко ответила, успела ли отдохнуть после US Open.

В Пекине белоруска проведет первый турнир после победы в Нью-Йорке.

– Думаю, мне все еще нужно время, чтобы осознать, что произошло. Наверное, я все переосмыслю уже после окончания сезона. Сейчас я просто хочу продолжать, не думая и не оглядываясь на прошлое.

У меня было четыре или пять выходных. Думаю, этого было достаточно, чтобы отпраздновать, повеселиться, перезарядиться, перезагрузиться и начать все заново. У меня было, наверное, полторы недели на подготовку к Азии. Так что да...

Думаю, времени было достаточно. Конечно, я бы сделала более длинный перерыв, но просто не было возможности.

– Первая строчка рейтинга теперь для вас достижима. Насколько для вас важно стать первой ракеткой мира в конце года? Конечно, нам не понять, каково это, когда тебя называют «лучшей теннисисткой в мире». Как это ощущается?

– Хмм… Да, конечно, это одна из моих целей, но я стараюсь концентрироваться не на этом, а на своей игре. Осталось только три турнира, просто пытаюсь показать свой лучший теннис.

Когда сезон закончится, посмотрим, хватит ли этого, чтобы закончить год первой ракеткой мира, или для этого нужно будет добавить в чем-то еще.

Когда тебя называют лучшим игроком в мире, это очень много значит. Всю жизнь я много работаю, чтобы попасть в топ-100, топ-50, топ-10, быть в числе двух первых. Если когда-нибудь я смогу стать первой ракеткой и меня назовут лучшей теннисисткой в мире, для меня это будет важнее всего. Здорово понимать, что ты двигаешься в правильном направлении и что все часы тренировок не были пустой тратой времени.

Думаю, когда ты лучший в мире, ты вдохновляешь молодое поколение. Для меня это всегда было главной целью. Так что это было бы очень, очень круто (улыбается).

Почему Арина Соболенко такая мощная и бьет сильнее мужчин?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Соболенко
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