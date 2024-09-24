Пекин (ATP). Медведев начнет матчем с Монфисом, Рублев – с Каррено-Бустой, Синнер сыграет с Харри, Алькарас – с Мпетши Перрикаром
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Пекине.
Янник Синнер (1) встретится с Николасом Харри, Карлос Алькарас (2) – с Джованни Мпетши Перрикаром.
Даниил Медведев (3) сыграет с Гаэлем Монфисом, Андрей Рублев (4) – с Пабло Каррено-Бустой.
Григор Димитров (5) и Карен Хачанов (7) поборются с квалифаерами.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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